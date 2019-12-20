Esrarengiz sesler panik yarattı! Nedeni ortaya çıktı

Hafter güçlerinin yaklaştığı ve yakın mesafelerinde halen çatışmaların sürdüğü Libya’nın başkenti Trablus sakinleri dün endişe dolu bir gece geçirdi.

Endişenin nedeni bu sefer çatışmalar değil, gökyüzünde duyulan uğultu şeklindeki sesler oldu.

Trabluslular tarafından kaydedilerek sosyal medyada da paylaşılan bu sesler, başta Türkiye olmak üzere dünyanın farklı yerlerindeki Twitter kullanıcılarının da ilgisini çekti.

İSTANBUL’DA BENZER SESLER 2012’DE DUYULDU İDDİASI

Konuyu Türkiye gündemine ilk taşıyan sosyal medya kullanıcısı olan “Tahtakuşlar” adlı hesabın, Libyalı sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarına dayanarak aktardığı bilgiye göre, sesler bir haftadan beri duyuluyor.

Deniz üzerinde düşük volümle ara ara duyulan sesin en yoğunu dün gece duyuldu.

Farklı coğrafyalarda boru, metal sürtünme, bebek, trompet sesi vb olarak ifade edilen sesin "Gökyüzü depremi" olarak isimlendirildiği iddia edilirken, benzer bir sesin de 22 Eylül 2012’de İstanbul’da duyulduğu da öne sürüldü.

"GÖKYÜZÜ DEPREMİ DİYE BİR ŞEY YOK, ATMOSFERDE OLUKLAŞMA OLAYI OLABİLİR"

Söz konusu seslerin dinletildiği meteoroloji mühendisi İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi. Dr. Deniz Demirhan, öncelikle “Gökyüzü Depremi” diye bir kavramın olmadığını belirterek sesin kaynağıyla ilgili şunları söyledi:

Böyle bir sesin atmosferde var olması veya atmosferik bir olay olarak çıkması mümkün değil. Bu ses çok uzak mesafalerden bulunan yere kadar taşınan, atmosferde oluklaşma olayı sayesinde olabilir.

KENT DIŞINDAKİ ÇATIŞMALARIN YANKISI MI?

Demirhan, olayın şöyle gerçekleştiğini anlattı:

Atmosferde eğer yukarı seviyerlerde ısınma tabakası varsa ses veya görüntü herhangi bir mesafeden bu oluklaşmanın yani sıcak tabakanın içine girerek daha uzak mesafelere 5-10 kilometre ötelere kadar taşınabilir. Bu olayda da muhtemelen Trablus yakınlarında bir yerde bir askeri çatışma, tatbikat veya inşaat faaliyeti olabilir. Ses de bir dalgadır. Buradaki ses de bir dalga hareketi olarak atmasfordeki tabakanın içine girmiş, uzak yerlere kadar iletilmiş ses bir dalgasıdır.