Esper ve Jeffrey'yi Beyaz Saray yalanladı: Suriye'de etnik temizlik yok

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, gazetecileri telekonferans yöntemiyle Suriye konusunda bilgilendirdi. Türkiye’nin Kürtlere yönelik Suriye’de ‘etnik temizlik’ uyguladığı yalanına dair bir soruyu yanıtlayan yetkili, “Şu anda herhangi bir etnik temizlik kanıtına rastlamış değiliz” ifadesini kullandı. Türkiye-ABD ilişkilerine değinen yetkili, “Türkiye çok önemli bir ülke, Avrupa ile Asya arasında stratejik bir konumda. Biz tabii ki Türkiye ile de iyi ilişkiler istiyoruz” dedi. Türkiye ile ABD arasında Suriye’nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşmanın uygulanmasından memnuniyet duyduğunu belirten yetkili, “Bir NATO üyesi olan Türkiye ile iyi ilişkiler kurmayı dört gözle bekliyoruz. Aynı şekilde Kürtler ile de iyi ilişkilerimizi sürdürmek istiyoruz. Bölgedeki sivillerin ve dini azınlıkların korunması için Türkler, Kürtler ve diğer müttefiklerimiz ile çalışacağız” dedi. Yetkili ayrıca, “Rusya’yla anlaşmalar yapan Türkiye ve diğer ülkelerdeki dostlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz” dedi.

İFTİRAYA DEVAM ETTİLER

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ise, Barış Pınarı Harekâtı’yla ilgili skandal ifadeler kullandı. Jeffrey, “Suriye’de savaş suçu olabilecek vakalar gördük” dedi. Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin Dışişleri Komisyonu’ndaki “Suriyeli Kürt Ortaklarımıza İhanet: Amerikan Dış Politikası ve Liderliği Nasıl Toparlanacak?” başlıklı oturumda Kongre üyeleri, Jeffrey’yi Başkan Trump’ın Suriye politikaları nedeniyle eleştiri yağmuruna tuttu. ABD Savunma Bakanı Mark Esper de “Kürtlere karşı işlenen savaş suçlarından Türkiye’yi sorumlu tutarız” demişti.

YALAN PROPAGANDA

Haseke’nin batısındaki Tal Tamir’de bir hastanede çekildiği öne sürülen kimyasal yaralanma görüntülerinin sahte olduğu ortaya çıkmıştı.