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05 Kasım 2020 Perşembe 17:27 | Son Güncelleme:

Eski İsrailli bakan Kara, Amerikan Yahudilerinin Trump'a "ihanet" ettiğini iddia etti

Eski İsrailli bakan Kara, Amerikan Yahudilerinin Trump'a "ihanet" ettiğini iddia etti
DHA

ABD'nin 46. başkanını belirleyecek 59. başkanlık seçimleri tüm dünya tarafından büyük bir merakla izlenirken Eski İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Kara, Amerikan Yahudilerinin Trump'a ihanet ettiğini iddia etti.

ABD'nin 46. başkanını belirleyecek 59. başkanlık seçimleri tüm dünya tarafından büyük bir merakla izlenirken Eski İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Kara, Amerikan Yahudilerinin büyük çoğunluğunun başkanlık seçiminde Demokrat Partinin adayı Joe Biden'a destek vererek ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'a "ihanet" ettiğini iddia etti.

DHA'da yer alan haberde ABD başkanlık seçimlerinin sonuçları beklenirken, eyaletlerde bıçak sırtı bir yarış var. Bu yıl postayla ya da şahsen kullanılan 160 milyondan fazla oyun sayım işlemi devam ediyor. İsrail'den ise ABD seçimlerine yönelik kritik bir açıklama geldi.

AMERİKAN YAHUDİLERİ TRUMP'A İHANET ETTİ

İsrail'in eski letişim Bakanı Eyüb Kara, Amerikan Yahudilerinin büyük çoğunluğunun başkanlık seçiminde Demokrat Partinin adayı Joe Biden'a destek vererek ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'a "ihanet" ettiğini iddia etti. Seçimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kara, "Amerikan Yahudilerinin yüzde 72'sinin minnettar olmaması ve Joe Biden'i seçmesi büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor." ifadesini kullandı.

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