Eski diplomattan küstah Sevr talebi

Bir haberi alıntılayan Fernandez, Lozan Antlaşması’nın yerine Sevr Antlaşması’nın geri gelmesi gerektiğini yazma cüretini gösterdi. ABD’li eski diplomatın Twitter mesajını haberleştiren Yunan medyası, beklendiği gibi Sevr haritaları kullandı ve Türkiye’de Sevr Sendromu olduğu yazıldı.