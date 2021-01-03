03 Ocak 2021 Pazar 00:41 | Son Güncelleme:
Eski diplomattan küstah Sevr talebi
ABD'li eski diplomat Alberto Miguel Fernandez, Yunan basınında önceki gün yaşanan Lozan Antlaşması provokasyonuna bir Twitter mesajıyla katıldı.
Bir haberi alıntılayan Fernandez, Lozan Antlaşması’nın yerine Sevr Antlaşması’nın geri gelmesi gerektiğini yazma cüretini gösterdi. ABD’li eski diplomatın Twitter mesajını haberleştiren Yunan medyası, beklendiği gibi Sevr haritaları kullandı ve Türkiye’de Sevr Sendromu olduğu yazıldı.