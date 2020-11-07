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  • Eski ABD Başkanı Obama'dan başkanlık seçimlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirme
07 Kasım 2020 Cumartesi 23:17 | Son Güncelleme:

Eski ABD Başkanı Obama'dan başkanlık seçimlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirme

Eski ABD Başkanı Obama'dan başkanlık seçimlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirme
AA

Eski ABD Başkanı Barack Obama, kendi döneminde Başkan Yardımcılığı yapan Joe Biden'ı resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık seçimindeki zaferinden dolayı kutladı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, yaptığı yazılı açıklamada, resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık seçiminden zaferle çıkan Demokrat aday Joe Biden'ın tebrik ederek seçimin zor şartlar altında yapıldığı halde daha önce görülmemiş bir katılım oranına sahip olduğuna dikkati çekti.

AA'nın aktardığı habere göre, başta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ekonomik sorunlar ve ülkedeki demokrasi konusundaki sınamalar olmak üzere Biden'ın göreve geldikten sonra birçok sorunla mücadele edeceğini belirten Obama, şunları kaydetti:

"Her Amerikalıyı, ona şans ve destek vermeye çağırıyorum. Seçim sonuçları her seviyede ülkenin derin ve acı bir bölünme yaşadığını gösteriyor. Sadece Joe ve Kamala değil, hepimiz Tanrı'nın himayesinde tek bir ulus olduğumuzu hatırlayarak, kendi rahatımızı bırakıp başkanlarını dinleyerek, gerginliği düşürerek, ilerleme için ortak bir zemin bularak üzerimize düşeni yapmalıyız."

Amerikan Associated Press (AP) Haber Ajansı, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Biden'ın, rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump'ı Pensilvanya eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazandığını duyurmuştu.

Arizona, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletinde sayımlar devam ederken bu sabah Nevada ve Pensilvanya'daki sayımlar tamamlandı.

Her iki eyaleti de kazanan Biden, 253 olan delege sayısını 279'a çıkararak ABD'nin yeni başkanı oldu. Başkan yardımcılığına da Kamala Harris seçildi.

Georgia ve Arizona eyaletlerinde de Biden önde ancak Trump bu iki eyaleti alsa da bunun başkanlık yarışına bir etkisi olmayacak.

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