Eşiyle kavga etti polis evi bastı!

İngiltere’de Muhafazakar Parti’de en fazla milletvekilinin desteğini alan ve dolayısıyla başbakanlık yarışını önde götüren lider adayı Boris Johnson’ın partneriyle Londra’nın güneyinde birlikte yaşadığı evine Cuma gününün ilk saatlerinde polis çağırıldı. Polisi, evden gelen bağrışmaların ardından komşuları çağırdı. Guardian gazetesi, partneri Carrie Symonds’ın Johnson’a “Bırak beni” ve “Evimden çık” derken duyulduğunu yazdı. BBC’ye bilgi veren Londra Polis Teşkilatı, evde bulunan herkesle konuştuklarını ve herkesin güvende olduğunu belirtti. Johnson’ın sözcüsü ise “Yorum yok” dedi. Guardian gazetesi, Johnson’ın komşusunun önce bir kadın çığlığı, ardından da “çarpma ve vurma” sesleri duyduğunu ve sesleri kaydettiğini yazdı.

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Guardian, dinledikleri ses kaydında Johnson’ın evi terk etmeyi reddettiği ve Symonds’a “Laptopumun başından kalk” dediğinin; ardından da gürültülü bir çarpma sesinin duyulduğunu aktardı. Symonds’ın Johnson’a kanepesini kırmızı şarapla mahvettiğini söylediği ve ardından da “Hiçbir şeyi umursamıyorsun çünkü şımarıksın. Parayı veya başka bir şeyi umursamıyorsun” dediği belirtiliyor.İngiltere’de Başbakan Theresa May’in istifasının ardından Muhafazakar Parti yeni liderini seçiyor. Parti lideri seçilecek kişi Başbakanlık koltuğuna da oturacak. Ancak yaşanan bu kavga nedeniyle partide Johnswon’ın en yakın rakibi dışişleri bakanı Jeremy Hunt’a yarayacağı yorumları yapılıyor. BBC’ye konuşan Muhafazakar Partili milletvekili Dominic Grieve, parti liderliği yarışında kişiliğin önemli olduğunu söyledi ve ekledi: “Sorumluluk alacakları bir pozisyonda olacaklar ve çok önemli kararlar almaları gerekecek.

Johnson, olayın hemen ardından katıldığı Muhafazakar Parti liderlik kampanyası ve tartışma programında insanların böyle şeyler duymak istemediğini söyledi. Olayla ilgili hiç bir yorum yapmadı.