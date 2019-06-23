Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Eşiyle kavga etti polis evi bastı!

Eşiyle kavga etti polis evi bastı!

Eşiyle kavga etti polis evi bastı!

İngiltere’de başbakanlık yarışını önde götüren eski dışişleri bakanı Boris Johnson’ın evinde sevgilisiyle yaşadığı şiddetli kavgaya polis müdahale etmek zorunda kaldı.

İngiltere’de Muhafazakar Parti’de en fazla milletvekilinin desteğini alan ve dolayısıyla başbakanlık yarışını önde götüren lider adayı Boris Johnson’ın partneriyle Londra’nın güneyinde birlikte yaşadığı evine Cuma gününün ilk saatlerinde polis çağırıldı. Polisi, evden gelen bağrışmaların ardından komşuları çağırdı. Guardian gazetesi, partneri Carrie Symonds’ın Johnson’a “Bırak beni” ve “Evimden çık” derken duyulduğunu yazdı. BBC’ye bilgi veren Londra Polis Teşkilatı, evde bulunan herkesle konuştuklarını ve herkesin güvende olduğunu belirtti. Johnson’ın sözcüsü ise “Yorum yok” dedi. Guardian gazetesi, Johnson’ın komşusunun önce bir kadın çığlığı, ardından da “çarpma ve vurma” sesleri duyduğunu ve sesleri kaydettiğini yazdı. 

BÜTÜN SOKAKTA YANKILANDI 

Guardian, dinledikleri ses kaydında Johnson’ın evi terk etmeyi reddettiği ve Symonds’a “Laptopumun başından kalk” dediğinin; ardından da gürültülü bir çarpma sesinin duyulduğunu aktardı. Symonds’ın Johnson’a kanepesini kırmızı şarapla mahvettiğini söylediği ve ardından da “Hiçbir şeyi umursamıyorsun çünkü şımarıksın. Parayı veya başka bir şeyi umursamıyorsun” dediği belirtiliyor.İngiltere’de Başbakan Theresa May’in istifasının ardından Muhafazakar Parti yeni liderini seçiyor. Parti lideri seçilecek kişi Başbakanlık koltuğuna da oturacak. Ancak yaşanan bu kavga nedeniyle partide Johnswon’ın en yakın rakibi dışişleri bakanı Jeremy Hunt’a yarayacağı yorumları yapılıyor.  BBC’ye konuşan Muhafazakar Partili milletvekili Dominic Grieve, parti liderliği yarışında kişiliğin önemli olduğunu söyledi ve ekledi: “Sorumluluk alacakları bir pozisyonda olacaklar ve çok önemli kararlar almaları gerekecek.

Johnson, olayın hemen ardından katıldığı Muhafazakar Parti liderlik kampanyası ve tartışma programında insanların böyle şeyler duymak istemediğini söyledi. Olayla ilgili hiç bir yorum yapmadı. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Her Yerde Sen bu yazın favorisi olacak gibi
Zehra Çilingiroğlu'nun alışveriş kombini sosyal medyayı ikiye ayırdı
Afra Saraçoğlu artık sarışın
Can Yaman ile tatile çıkan Demet Özdemir'den tatil fotoğrafları!
Demet Akalın'dan duygusal paylaşım: Yaşadığı dramı anlattı...
<p>Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Park caddesinde bulunan bir binanın 4’ncü katından çıkan du

Ölmek Üzere Olan Kediyi Böyle Hayata Döndürdüler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bursa'da bulundu! Nereden geldiği bilinmiyor!

Oy verirken bunlara dikkat