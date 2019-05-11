Esed rejiminin İdlib raporu ağır: En az 565 sivil katledildi

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne düzenlediği saldırılarda en az 565 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin, bu kapsamda başlatılan ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları karşısında, söz konusu bölge için ek bir mutabakata varmıştı. 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen rejim, destekçilerinin yardımıyla saldırılarını sürdürdü.

Saldırılar, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında yoğunlaştı ve son 15 gündür aynı yoğunlukta devam ediyor. Suriye İnsan Hakları Ağı'ndan (SNHR) alınan bilgiye göre, rejim askerleri, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın söz konusu bölgeye 17 Eylül 2018'den bu yana düzenlediği saldırılarda 163'ü çocuk, 105'i kadın en az toplam 565 sivil yaşamını yitirdi. Yerel sivil toplum kuruluşlarından Suriye Müdahale Koordinatörlüğü söz konusu süre içinde en az 396 bin 480 sivilin yerinden edildiğini bildirmişti. Saldırılara maruz kalan bölgelerde yaşayan siviller, göç etmeye devam ediyor. Çok sayıda sivil, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Deyr Hassan Kah ve Kefer Lusin'deki kamplara sığınıyor.

(AA)