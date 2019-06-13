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13 Haziran 2019 Perşembe 09:51 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:56

Esed rejimi Rusya'ya liman kiralanmasını onayladı

Esed rejimi Rusya'ya liman kiralanmasını onayladı

Esed rejiminin parlamentosu, Tartus Limanı'nın 49 yıllığına Rusya'ya kiralanmasını öngören kanun tasarısını kabul etti.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi parlamentosu, Tartus Limanı'nın 49 yıllığına Rusya'ya kiralanmasını öngören anlaşmayı onayladı.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, Esed rejiminin parlamentosu, rejimin Tartus Limanı'nı 49 yıllığına Rusya'ya devretmek üzere yaptığı anlaşmayı içeren kanun tasarısını kabul etti.

Rejimin Ulaştırma Bakanı Ali Hammud, rejime ait "Es Suriye" televizyon kanalına 29 Nisan tarihinde yaptığı açıklamada, Tartus Limanı'nı 49 yıllığına Rusya’ya devredeceklerini söylemişti.

Hammud, "Rus tarafıyla limanın idaresi ve işletmesi konusunda anlaşmaya vardık. Rusların bu limanı işletmesi yeni yatırımları arttıracaktır. Liman genişletilecektir. Önemli stratejik bir anlaşmadır. Dolaysıyla uzun süreli olması normaldir." ifadesini kullanmıştı.

Doğu Akdeniz'deki Tartus Limanı'nın yıllık kapasitesi yaklaşık 16 milyon ton olarak ifade ediliyor. Suriye'nin en geniş alan üzerine kurulu limanında Rusya'nın deniz üssü bulunuyor.

(AA)

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