Esed rejimi İdlib'de yine sivilleri vurdu! 6 kişi daha hayatını kaybetti

Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere dün gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 6 sivil yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimi ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, dün gece saatlerinde "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki İdlib'in Kefrenbil ve Han Şeyhun ilçesi ve Ermeneya, Fattere, Termela, Der Sünbül, Has, El Habit köyleri ile Hama'nın kuzey kırsalındaki Kefrenbüde, Latamine ve Kefer Zita ilçesine hava saldırıları yaptı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde İdlib'in Kefrenbil ve Han Şeyhun ilçeleri, Ermenaya ve Fattere köyleri ile Hama'nın Latamine ve Kefer Zite ilçelerine gerçekleştirilen hava saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti.

"İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ"NDEKİ DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde.

Halihazırda iç göç ile nüfusu yaklaşık 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya, ek mutabakata vardı. Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürüyor.

Sivil Savunma kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana yapılan saldırılarda en az 210 sivilin yaşamını yitirdiğini, 515'ten fazla sivilin yaralandığını belirtiyor.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den bu yana ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle, yaklaşık bir ay önce başlattığı "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden ele geçirmek için zaman zaman operasyon düzenliyor.

(AA)