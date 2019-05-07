Esed rejimi güçleri sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk hayatını kaybetti

Rus ve Esed rejimi savaş uçakları son günlerde İdlib civarında bombardımanlarını yoğunlaştırdı. Mahalli kaynaklar Esad’ın savaş uçaklarının İdlib’in doğu kesiminde bulunan Abu El Zuhur bölgesindeki Resulayn ve Tel El Sultan şehirlerini bombaladığını söyledi. Sivil savunma görevlileri, hayatını kaybeden 3 çocuğun cenazesini ve 8 yaralıyı bölgedeki hastanelere götürdü.

(İHA)