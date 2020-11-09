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09 Kasım 2020 Pazartesi 19:51 | Son Güncelleme:

Ermenistan'da Rus askeri helikopteri düşürüldü

Ermenistan'da Rus askeri helikopteri düşürüldü
AA

Rusya'dan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'da bir Rus askeri helikopterinin roketatar ile düşürüldüğünü duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ermenistan’da bir Rus askeri helikopterinin roketatar ile düşürüldüğünü bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova saati ile 17.30 civarında 102. Rus askeri üssüne ait bir konvoya eşlik eden Mi-24 tipi Rus askeri helikopterinin Ermenistan'ın Yeraskh yerleşim birimi yakınında, Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti sınırına yakın bölgede roketatar atışına maruz kaldığı belirtildi.

Roketin isabet etmesi sonucunda helikopterin kontrolünü kaybederek Ermenistan sınırları içerisinde dağlık bir alana düştüğü kaydedilen açıklamada, mürettebattan 2 kişinin hayatını kaybettiği ve bir kişinin de ağır yaralı olarak üsse tahliye edildiği ifade edildi.

Ayrıca, 102. Rus askeri üssü komutanlığının, helikoptere ateş edenlerin kimliğini tespit etmek için soruşturma yürüttüğü duyuruldu.

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