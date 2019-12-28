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Ermenistan, Rus Su-30SM uçağının ilkini teslim aldı

Ermenistan, Rus Su-30SM uçağının ilkini teslim aldı

Ermenistan, bu yılın başlarında Rusya'dan sipariş ettiği Su-30SM savaş jetlerinden ilkini aldı.

TM Dijital Haber Merkezi

Rusya, Ermenistan’ın geçtiğimiz şubat ayında verdiği 4 adetlik Sukhoi imalatı Su-30SM uçaklarının ilkini teslim aldı. Son uçağın, Şubat 2020’de Ermenistan’a teslim edileceği bildirildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan Facebook hesabında, uçan iki Sukhoi jeti gösteren bir videoyla birlikte "Bu yılki en önemli kazanımımız." ifadesini kullandı.

Çok rollü olarak tasarlanan Su-30SM’ler, halen Cezayir, Hindistan, Endonezya, Malezya gibi ülkeler tarafından kullanılan Su-30MK’lerin bir üst modeli. İmalatı IRKUT şirketi tarafından yapılan uçaklar, gökyüzü ile 2012’de tanıştı.

Ayrıca, Ermeni Silahlı Kuvvetleri 2022-2023 yıllarında cephaneliğini modern silahlarla, özellikle de uzun menzilli silah sistemleriyle doldurmayı planlıyor.


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