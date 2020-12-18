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  • Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ'da döşediği mayın infilak etti... Bir Rus subayı öldü
18 Aralık 2020 Cuma 23:47 | Son Güncelleme:

Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ'da döşediği mayın infilak etti... Bir Rus subayı öldü

Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ'da döşediği mayın infilak etti... Bir Rus subayı öldü
AA

İşgalci Ermenistan'ın işgali döneminde Dağlık Karabağ'da döşenen mayının patlaması sonucu bir Rus subayı hayatını kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dağlık Karabağ'ın Şuşa bölgesinde mayın temizleme çalışmaları esnasında,  Ermenistan ordusunun döşediği mayın infilak etti. Mayının patlaması sonucu yaralanan bir Rus subayı, hastaneye kaldırıldığı esnada yaşamını yitirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, subayın, Rusya Uluslararası Mayın Eylem Merkezi'nde görevli olduğu belirtildi.

Geçen ay, Dağlık Karabağ'ın Sukavuşan bölgesinde cenaze arama çalışmaları esnasında mayının patlaması sonucu bir Azerbaycan askeri şehit olmuş, bölgede geçici görevli bir Rus askeri yaralanmıştı.

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