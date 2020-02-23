Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ilginç yöntem

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Ermenistan Başbakanlık sitesinde yayınlanan iyi ve kötü haberlerde kullanılmak üzere iki ayrı fotoğraf çektirdi. Başbakanlık sitesinde Paşinyan’ın olumlu haberlerde gülerken, kötü haberlerde somurturken verdiği poz kullanılıyor.

Paşinyan’ın resmi siteden böyle bir yöntem kullanması ülkede gündem oldu. Çok sayıda Ermeni, Paşinyan’ın yöntemini eleştirerek, söz konusu durumla alay etti.

İHA