Ermenistan Başbakanı Paşinyan, teslim olduklarını açıkladı

Paşinyan, 'Hepimiz için çok zor bir karar verdim. Rusya ve Azerbaycan Devlet Başkanları ile Karabağ savaşının sonu için anlaşma imzaladım. Açıklama metni benim ve halkım için inanılmaz acı verici.” açıklamasında bulundu.

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