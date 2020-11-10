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10 Kasım 2020 Salı 01:17 | Son Güncelleme:

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, teslim olduklarını açıkladı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, teslim olduklarını açıkladı

Dağlık Karabağ'da büyük hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan yenilgiyi kabul ettiğini duyurdu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ateşkes için ortak bir bildiri imzaladıklarını duyurarak, bu bildirinin kendisi ve Ermenistan halkı için “acı verici” olduğunu söyledi.

Paşinyan, 'Hepimiz için çok zor bir karar verdim. Rusya ve Azerbaycan Devlet Başkanları ile Karabağ savaşının sonu için anlaşma imzaladım. Açıklama metni benim ve halkım için inanılmaz acı verici.” açıklamasında bulundu.

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