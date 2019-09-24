Erdoğan'ın göç dalgası için planı var

Babis, Alman Die Welt gazetesine verdiği mülakatta, Avrupa’da siyasetçilerin mültecilerin kotayla ülkelere dağıtılmasını savunduğunu belirterek, bunu kabul etmeyeceklerini açıkça dile getirdiğini ifade etti.

HEDEF, EVLERİNE DÖNMELERİ

Göç konusunda dayanışma içinde olduklarını ve maddi olarak yardım ettiklerini anlatan Babis, öncelikle insan kaçakçılarıyla mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi. İnsanların evlerinde kalmaları için ülkelerinde yardımda bulunmak gerektiğine dikkati çeken Babis, “Hedef sığınmacıların evine dönmesi olması lazım” dedi.