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  3. Erdoğan'ın göç dalgası için planı var

Erdoğan'ın göç dalgası için planı var

Erdoğan'ın göç dalgası için planı var

Çekya Başbakanı Andrej Babis, mültecilere ilişkin her şeyden önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la konuşmak gerektiğini, Erdoğan’ın mültecilere nasıl yardım edilebileceği konusunda somut plana sahip olduğunu söyledi.

Babis, Alman Die Welt gazetesine verdiği mülakatta, Avrupa’da siyasetçilerin mültecilerin kotayla ülkelere dağıtılmasını savunduğunu belirterek, bunu kabul etmeyeceklerini açıkça dile getirdiğini ifade etti. 

HEDEF, EVLERİNE DÖNMELERİ 

Göç konusunda dayanışma içinde olduklarını ve maddi olarak yardım ettiklerini anlatan Babis, öncelikle insan kaçakçılarıyla mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi. İnsanların evlerinde kalmaları için ülkelerinde yardımda bulunmak gerektiğine dikkati çeken Babis, “Hedef sığınmacıların evine dönmesi olması lazım” dedi. 

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