'Erdoğan stratejik akıl Türkiye bölgesel güç'

Kanelli Türkiye ile ilgili itiraflarda bulunarak, “Erdoğan stratejik bir akıl, Türkiye bölgesel bir süper güç, Fransa’ya güvenmekle hata yapıyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin çıkarlarına sahip çıkan stratejik akıl olduğunu dile getiren Kanelli şunları söyledi:

İLETİŞİM HATASI



“Bana göre bu süreçte iki ciddi iletişim yanlışlığı yaptık. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 yıldan beri içeride ve dışarıda ülkesi için yaptığı hamlelerle ayakta duran stratejik bir akıl. Türkiye bölgesel süper bir güç, buna itirazınız olamaz. Türkiye’yi büyük güçler ve NATO süper güç yaptı.”

YUNAN VEKİLDEN İTİRAF



Yunan Komünist Partisi Milletvekili Liana Kanelli ülkesinin Akdeniz politikasını eleştirdi.