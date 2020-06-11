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  3. Erbil Mahkemesi'nde Kovid-19 nedeniyle 14 gün süreyle tatil kararı verildi
11 Haziran 2020 Perşembe 11:13 | Son Güncelleme:

Erbil Mahkemesi'nde Kovid-19 nedeniyle 14 gün süreyle tatil kararı verildi

Erbil Mahkemesi'nde Kovid-19 nedeniyle 14 gün süreyle tatil kararı verildi

Irak'ın Erbil kentinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) bu kez Erbil Mahkemesi'nde görüldü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosunun ardından Erbil Mahkemesi’ne de korona virüs sıçradı. IKBY Yüksek Yargı Meclisi tarafından yapılan açıklamada, Erbil Temyiz Mahkemesi’nde 2 yargıçla bazı avukatların korona virüsü salgınına yakaladığını belirterek, mesaiye 14 gün ara verildiğini söyledi. Mahkeme binasının dezenfekte edilmesi için karantina altına alındığı kaydedildi. Öte yandan IKBY parlamentosu milletvekillerinin birinde korona virüs teşhisi üzerine çalışmalarına 2 hafta ara vermeye karar alındığı açıklanmıştı.

İHA

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