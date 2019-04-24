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Engelli genci tavayla darp etti

Engelli genci tavayla darp etti

ABD’de engelli bir genci tavayla darp eden bakımevi görevlisi kadın gözaltına alındı.

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Olay, ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Pinellas Park şehrinde zihinsel ve fiziksel engelli bireylerin kaldığı bir bakımevinde meydana geldi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, engelli bir gencin, mutfakta tezgâh üzerindeki paketi açmaya çalıştığı; bakımevinde görevli bir kadın çalışanın ise genci elindeki tavayla darp ettiği görülüyor. Görüntülerde odaya giren ve kimliği paylaşılmayan bir kişinin, darp edilen genci bahçeye çıkardığı görülüyor.

Olay, bakımevi sahibinin güvenlik kameralarını incelemesi sonucu ortaya çıktı. Görüntülerde, çalışanın engelli gence şiddet uyguladığını gören bakımevi sahibi, durumu hemen polise bildirdi. Çalışanın başka bir engelliye daha şiddet uyguladığının ortaya çıkması üzerine, çalışan ‘engelli iki kişinin istismarı’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

DHA

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