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10 Haziran 2019 Pazartesi 17:12 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 17:16

Endonezya'nın Sinabung Yanardağı kilometrelerce öteye küllerini püskürttü

Endonezya'nın Sinabung Yanardağı kilometrelerce öteye küllerini püskürttü

Endonezyalı yetkililer Sumatra adasındaki Sinabung Yanardağı’nın kül püskürtmeye başlamasının ardından yeni patlamalar olabileceği uyarısında bulundu. Yanardağdaki hareketlilik çevrede paniğe neden oldu.

Sinabung Yanardağı Pazar günü 9 dakika boyunca kül püskürttü. Yanardağdan çıkan küller yaklaşık 7 kilometre yüksekliğe ulaştı. Yetkililer yanardağın kül püskürtmesi sırasında kimsenin zarar görmediğini ancak yeni patlamaların beklendiğini açıkladılar.

2460 metre yüksekliğindeki Sinabung Yanardağı, Endonezya’daki en aktif yanardağlardan biri ancak 2010 yılındaki patlamasının ardından sessizliğe bürünmüştü. Endonezya genelinde 130 civarında aktif yanardağ bulunuyor. Bölge halkından volkanik küllerden korunmak için gaz maskeleri kullanmaları istendi. Henüz bölgenin boşaltılmasıyla ilgili bir uyarıysa yapılmadı.

(Amerikanın Sesi)

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