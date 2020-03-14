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Endonezyalı bakan koronavirüse yakalandı

Endonezyalı bakan koronavirüse yakalandı

Endonezya Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi Kovid-19'a yakalandı.

Endonezya Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) saptandı.

Republika gazetesinin haberine göre, Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamada, yapılan test sonuçlarında Ulaştırma Bakanı Sumadi’de Kovid-19'a rastlandığı belirtildi. Sumadi’nin tedavisinin başkentteki Gatot Subroto Askeri Hastanesi’nde sürdüğü ifade edilen açıklamada, Bakan'ın durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

ÜLKEDE VAKA SAYISI 96’YE YÜKSELDİ

Endonezya Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, yaptığı açıklamada, 27 yeni vaka ile Kovid-19 bulaşanların sayısının 96 olduğunu aktardı. Yurianto, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 5’e yükseldiğini kaydetti.


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