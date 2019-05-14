Endonezya'da maden ocağında heyelan: 5 kişi hayatını kaybetti

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, eyaletin Bogor bölgesinde kaçak işletilen altın madeninde pazar günü şiddetli yağışların yol açtığı heyelan sonucu 5 kişinin öldüğünü belirtti. Arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin kurtarıldığını aktaran Nugroho, bölgedeki halktan, maden ocağında yaklaşık 20 kişinin olduğu bilgisini edindiklerini bildirdi. Kayıpları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Batı Cava’nın Pongkor bölgesindeki kaçak altın madeninde 2015 yılında meydana gelen heyelanda da 12 kişi ölmüştü.

(AA)