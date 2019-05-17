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  3. Endonezya'da işler karıştı: 154 mahkum firar etti

Endonezya'da işler karıştı: 154 mahkum firar etti

Endonezya'da işler karıştı: 154 mahkum firar etti

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde bir hapishaneden 154 mahkum firar etti.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, eyaletteki Langkat Cezaevi'nde bir mahkumda uyuşturucu tespit edilmesinin ardından diğer mahkumların da olaya karışarak binayı ateşe vermesiyle çıkan kargaşada 154 mahkum kaçtı. Mahkumların çoğunun yakalandığını açıklayan bölge yetkilileri, 51 tutuklunun ise halen firari olduğunu ve arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Riau eyaletinde de geçen hafta bir hapishanede benzer bir olayda onlarca mahkum firar etmişti.

(AA)

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