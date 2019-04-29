Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9483
  • 6,6417
  • 244.632
  • 94.689
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Endonezya'da iki seçimin aynı gün yapılması nedeniyle 367 görevli hayatını kaybetti

Endonezya'da iki seçimin aynı gün yapılması nedeniyle 367 görevli hayatını kaybetti

Endonezya'da iki seçimin aynı gün yapılması nedeniyle 367 görevli hayatını kaybetti

Endonezya'da 17 Nisan'da yapılan devlet başkanı ve milletvekili seçimi sırasında ve sonrasında aşırı iş yükünün oluşturduğu yorgunluk nedeniyle 367 seçim ve güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Endonezya Seçim Komisyonu Genel Sekreteri Arif Rahman Hakim, bu sabah ellerine ulaşan verilere göre, ülkede milletvekilliği ve devlet başkanlığı seçiminin yapıldığı 17 Nisan'da ve sonrasındaki süreçte 367 seçim görevlisi ve polis memurunun, aşırı çalışmaya bağlı yorgunluk nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Aşırı iş yükünün 2 bin 151 seçim görevlisinin de rahatsızlanmasına yol açtığı, hayatını kaybeden görevlilerin yüzde 70'inin yaşlarının 40'ın üzerinde olduğu belirtildi. 

Ölenlerin ailelerine 36 milyon rupi (yaklaşık 15 bin TL), rahatsızlananlara da 8,25 ila 30 milyon rupi (3 bin 500 ila 12 bin 500 TL) tazminat ödeneceği ifade edildi. 

Bu arada Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, iki seçimin aynı gün yapılması kararının gözden geçirilmesi gerektiğini açıkladı.

Endonezya'da 2014 yılında alınan mahkeme kararına dayanılarak ülke tarihinde ilk kez genel seçimler ve devlet başkanı seçimi aynı gün düzenlendi.

Seçim Komisyonu, seçmenlerin 5 ayrı sandıkta oy kullandığı seçimler için 800 binden fazla oy kullanma merkezinde 7 milyon kişiyi görevlendirdi. 

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İşte o ünlülerin memleketi!
Mehmet Ali Erbil 6 ay sonra ilk kez görüntülendi!
Aleyna Tilkinin kazancı dudak uçuklattı! İşte Aleyna Tilkinin serveti...
Yasemin Şefkatli 'İdo'nun ayaklarını yıkar mısın?' sorusuna bakın ne cevap verdi
Ünlü isim dünya evine girdi!
İzmir´in Gaziemir ilçesinde meydana gelen kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Yolun karşısına geçmeye

İzmir´de katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İran sınırının sıfır noktasında görev yapan Mehmetçiğimiz

Yarım asırdır sevdasından vazgeçilmiyor!