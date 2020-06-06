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  3. Endonezya'da helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var
06 Haziran 2020 Cumartesi 18:39 | Son Güncelleme:

Endonezya'da helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var

Endonezya'da helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var

Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kompas gazetesinin haberine göre, Endonezya'nın Kendal bölgesinde 9 kişilik mürettebatın bulunduğu Rus yapımı "Mi-17" tipi askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında düştü.

Askeri yetkililer, nedeni henüz belirlenemeyen kazada 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını belirtti.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

(AA)

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