06 Haziran 2020 Cumartesi 18:39 | Son Güncelleme:
Endonezya'da helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var
Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kompas gazetesinin haberine göre, Endonezya'nın Kendal bölgesinde 9 kişilik mürettebatın bulunduğu Rus yapımı "Mi-17" tipi askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında düştü.
Askeri yetkililer, nedeni henüz belirlenemeyen kazada 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını belirtti.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
(AA)