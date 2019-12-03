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Endonezya'da doğal afetler 462 can aldı!

Endonezya'da doğal afetler 462 can aldı!

Endonezya'da bu yıl yaşanan doğal afetlerde 462 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Agus Wibowo, yaptığı açıklamada, ülke genelinde 1 Ocak-2 Aralık tarihlerinde 3 bin 415 doğal afet yaşandığını belirtti.

Afetler nedeniyle yaklaşık 6 milyon kişinin yer değiştirmek zorunda kaldığını ifade eden Wibowo, 462 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 107 kişinin ise halen kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Bu arada, geçen yıl 1 Ocak-20 Aralık tarihlerinde yaşanan 2 bin 426 afette, çoğunluğu Palu Körfezi'ndeki 7,5 büyüklüğündeki depremde olmak üzere 4 bin 231 kişi yaşamını yitirmişti.

(AA)


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