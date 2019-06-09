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09 Haziran 2019 Pazar 17:19 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 17:19

Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'nın Cava Adası'nda 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü  Orta Cava eyaletine bağlı Cilacap bölgesinin 107 kilometre güneyinde olan  depremin, yerin 64 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Depremin ardından tsunami alarmı verilmedi. Depremde ilk belirlemelere  göre ölen veya yaralanan olmadı.

(AA)

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