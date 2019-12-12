Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8045
  • 6,4693
  • 274.256
  • 107922
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Tanimbar Adaları'nın 188 kilometre kuzeybatı açıklarındaki depremin, 170 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.
 
Depremde, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı, deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.
 
Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.

AA
 


Hercai dizisinde flaş gelişme!
'Evliyken aldatıldım'
Merve Boluğur ilacını Çağatay Ulusoy'da buldu
Yasemin Özilhan setten paylaştı: Ben yine bildiğiniz gibi
Eski eşten Şeyma'ya olay gönderme
<p>Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter´dan yaptığı paylaşımda, 'Dünyada sayılı ülkenin üzer

TUFAN ile Yapılan Atışta Namlu Çıkış Enerjisi Rekoru Kırıldı!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İnsanlığın sonunu getireceği düşünülen felaketler

Abdülhamid Han'ın şahsi eşyaları ilk kez sergide