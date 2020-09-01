Endonezya, Çin'in koronavirüs aşılarını ocak ayında kullanmaya başlayacak

Devlet Başkanı Joko Widodo, yaptığı açıklamada, tedarikine ilişkin anlaşma yaptıkları Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) alacakları potansiyel Kovid-19 aşısını ocak ayında kullanmaya başlayacaklarını belirtti.

AA'da yer alan habere göre, ülkede 170 milyon kişinin aşılanmasının planlandığını söyleyen Widodo, herkesin iki kez aşılanacak olması nedeniyle toplam aşı ihtiyaçlarının 340 milyon doz olduğunu kaydetti.

Widodo, devlete ait ilaç şirketi Bio Farma’nın üzerinde çalıştığı Kovid-19 aşısının ise 2021 yılı ortalarında üretime hazır olmasını beklediklerini ifade etti.