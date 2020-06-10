Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8047
  • 7,6791
  • 373.322
  • 108891
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. En derin noktaya dalan ilk kadın: Kathy Sullivan! ‘Uzayda yürüme' unvanı da onun
10 Haziran 2020 Çarşamba 01:58 | Son Güncelleme:

En derin noktaya dalan ilk kadın: Kathy Sullivan! ‘Uzayda yürüme' unvanı da onun

En derin noktaya dalan ilk kadın: Kathy Sullivan! ‘Uzayda yürüme' unvanı da onun

Eski NASA astronotu ve denizbilimci Kathy Sullivan, hem uzaya giden hem de dünyanın en derin noktasına dalan ilk kadın unvanını elde etti.

Sullivan, Batı Pasifik Okyanusu’ndaki Guam adası yakınında bulunan Mariana Çukuru’nun 11 kilometre altındaki Challenger Deep adlı noktaya ulaştı. 68 yaşındaki Sullivan, bugüne kadar bu noktaya inebilen ilk kadın ve 8. kişi oldu. Sullivan, 11 Ekim 1984’te uzayda yürümüştü. 

Valiler Kararnamesi yayımlandı... Birçok ilin valisi değişti!
İngiltere'de skandal olay! Büyük sorumsuzluk son anda fark edildi
TBMM'de CHP sabotajı... Adeta saklambaç oynadılar!
Donald Trump, aday olarak gösterdi... ABD tarihinde bir ilk yaşandı!
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti... Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye dönüyor
Adana'da PKK operasyonu!

Adana'da PKK operasyonu!

Adana'da 'şafak vakti' uyuşturucu operasyonu

Adana'da ''şafak vakti'' uyuşturucu operasyonu

Normalleşmeyi virüssüz atlatmanın yolları...

Normalleşmeyi virüssüz atlatmanın yolları...

Ardahan'ın 'peri bacaları' turizme kazandırılıyor

Ardahan'ın 'peri bacaları' turizme kazandırılıyor