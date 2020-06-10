10 Haziran 2020 Çarşamba 01:58 | Son Güncelleme:
En derin noktaya dalan ilk kadın: Kathy Sullivan! ‘Uzayda yürüme' unvanı da onun
Eski NASA astronotu ve denizbilimci Kathy Sullivan, hem uzaya giden hem de dünyanın en derin noktasına dalan ilk kadın unvanını elde etti.
Sullivan, Batı Pasifik Okyanusu’ndaki Guam adası yakınında bulunan Mariana Çukuru’nun 11 kilometre altındaki Challenger Deep adlı noktaya ulaştı. 68 yaşındaki Sullivan, bugüne kadar bu noktaya inebilen ilk kadın ve 8. kişi oldu. Sullivan, 11 Ekim 1984’te uzayda yürümüştü.