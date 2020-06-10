En derin noktaya dalan ilk kadın: Kathy Sullivan! ‘Uzayda yürüme' unvanı da onun

Sullivan, Batı Pasifik Okyanusu’ndaki Guam adası yakınında bulunan Mariana Çukuru’nun 11 kilometre altındaki Challenger Deep adlı noktaya ulaştı. 68 yaşındaki Sullivan, bugüne kadar bu noktaya inebilen ilk kadın ve 8. kişi oldu. Sullivan, 11 Ekim 1984’te uzayda yürümüştü.