En büyük festivaller koronavirüs nedeniyle bu sene iptal

Almanya’nın Münih kentinde kutlanan dünyaca ünlü bira şenliği Oktoberfest (Ekim Festivali) koronavirüs nedeniyle bu yıl yapılmayacak. Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, festivalin ‘salgının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla’ iptal edildiği belirtildi. İptal kararını “Canımızı acıtıyor, yazık ancak halk sağlığı için bu karar alınmalı” ifadeleriyle değerlendirdi.

İÇ SAVAŞTAN BERİ

İspanya’da insanların boğalarla sokakta koşturduğu, dünyaca ünlü San Fermin festivalinin de salgın nedeniyle bu yıl iptal edildiği açıklandı. Festival 6-15 Temmuz tarihleri arasında yapılacaktı. San Fermin, bundan önce 1937-1938 İspanya İç Savaşı’nda ve 1978 yılında festivalin ikinci gününde boğa güreşi arenasında çıkan kanlı olaylardan dolayı iptal edilmişti.