Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8055
  • 6,6226
  • 265.014
  • 95.182
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Emmanuel Macron: Trump Avrupa'ya karşı duruşunu netleştirmeli

Emmanuel Macron: Trump Avrupa'ya karşı duruşunu netleştirmeli

Emmanuel Macron: Trump Avrupa'ya karşı duruşunu netleştirmeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'a "Avrupa'ya karşı duruşunu netleştirme" çağrısı yaptı.

Macron, New Yorker dergisine verdiği mülakatta, AP seçimlerinden ABD Başkanı Trump ile ilişkilerine kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. 

Trump ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde belirsizlik olduğunu vurgulayan Macron, "Özellikle Trump'ın Brexit sürecindeki duruşuna bakarsanız, zorlu bir Brexit'i desteklediğini göreceksiniz. Bence Trump Avrupa'ya karşı duruşunu netleştirmeli." yorumunda bulundu. 

Avrupa Parlamentosunun (AP) geçen ay yapılan seçimleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Macron, şöyle konuştu:

"Avrupa'da yeni olan boyut, aşırıcılığın özellikle de aşırı sağın her yerde yükselmesi. Birkaç ay önce birçok insan yeni aşırı sağ koalisyonunun AP'de çoğunluk sağlayacağını düşünüyordu. Ancak böyle olmadı. Bence AP seçimlerinin en büyük olumlu yanı bu oldu." 

Aşırı sağcı partilerin yabancı bazı aktörlerce desteklendiğini ve bu partilerin onların etkisi altında kaldıklarını savunan Macron, bu yabancı etkilerden birisinin de Trump olup olmadığına ilişkin soruya, "Hayır. Çünkü, Trump'ı ve onun eski danışmanı Steve Bannon'ı benimsemiyorum." yanıtını verdi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Arzu Sabancı oğlu Hacı Sabancı'nın yeni yaşını o fotoğrafla kutladı
'Neslihan'la yardım vakfı kuracağız'
Yağmur Sarıoğlu: Kocamla dalga geçenler şimdi...
Gülşen zenginim dedi, Hadise sildi
Bu kez o hastaneye kaldırıldı

Biranda Ortaya Çıkan Yunus Sürüsü, Turistleri Şaşkına Uğrattı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Demet Şener istenmeyen gelin mi? Cenk Küpeli canlı yayında anlattı

Mahalleliye korku yaşatan sesin puhu kuşları olduğu ortaya çıktı