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Emmanuel Macron: Daha krizin başındayız

Emmanuel Macron: Daha krizin başındayız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünyayı sarsan corona virüs krizi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Macron yaptığı açıklamada, Fransa’nın corona virüs krizinin daha başında olduğunu ve salgının ilerlemesini engelleme yarışının içerisinde yer aldığını belirtti. İçişleri Bakanlığın’da düzenlenen kriz toplantısının başında açıklamalarda bulunan Macron, “Daha krizin başındayız, virüsle savaşta zamanla yarışıyoruz ve harekete geçmemiz gerekiyor. Bu ilk dalgayı yenmek için olağanüstü önemler aldık” ifadelerini kullandı.


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