Emmanuel Macron: Daha krizin başındayız

Macron yaptığı açıklamada, Fransa’nın corona virüs krizinin daha başında olduğunu ve salgının ilerlemesini engelleme yarışının içerisinde yer aldığını belirtti. İçişleri Bakanlığın’da düzenlenen kriz toplantısının başında açıklamalarda bulunan Macron, “Daha krizin başındayız, virüsle savaşta zamanla yarışıyoruz ve harekete geçmemiz gerekiyor. Bu ilk dalgayı yenmek için olağanüstü önemler aldık” ifadelerini kullandı.

