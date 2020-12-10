Elysee Sarayı'nda rezillik: Sisi'ye onur nişanı verildiği ortaya çıktı

Darbeyle yönetime gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'ye, Elysee Sarayı'nda onur nişanı verildiği ve bunun Fransız basınından gizlendiği ortaya çıktı.

AA'da yer alan habere göre, Fransız basınından saklanan görüntüler, Quotidien isimli televizyon programının sunucusu Yann Barthes'in, Mısır Cumhurbaşkanlığının resmi sitesinde yayımlanan videoyu paylaşmasıyla gün yüzüne çıktı.

Görüntülerde, Sisi'nin kırmızı halıyla Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron tarafından karşılanması ve onuruna düzenlenen resmi tören yer alıyor.

Sunucu Barthes, Macron'un basınla paylaşılan resmi programında yer almayan törene ilişkin görüntülerin, sadece Sisi’nin kameramanı tarafından kayıt altına alındığını ifade etti.

"İlk defa Elysee'de yaşananları otoriter bir rejime ait internet sitesinden öğrenmiş olduk." diyen Barthes, Fransızlardan gizli tutulmaya çalışılan görüşmede, Sisi'ye Legion d'Honneur nişanı verildiğini kaydetti.

Öte yandan Barthes, Sisi'nin, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile Paris Belediyesinde yaptığı görüşmeye ilişkin Mısır tarafının çektiği görüntüleri de ekrana taşıyarak, "Peki neden Paris Belediye Başkanı Sisi ile yaptığı bu görüşmenin videosunu paylaşmadı?" diye sordu.

Barthes, Sisi'nin, Savunma Bakanı Florence Parly tarafından askeri törenle karşılanmasına ilişkin görüntülerin de Fransız basınında yer almadığına vurgu yaptı.

Şeref Nişanı olarak da bilinen Ordre national de la Légion d'honneur, Napolyon Bonapart'ın 19 Mayıs 1802 tarihinde imzaladığı bir kanun ile Fransa'nın en yüksek dereceli sivil nişanı olarak kabul edildi.

Nişan devlet başkanları başta olmak üzere siyaset ve sanat camiasından birçok kişiye veriliyor.

Nişanın verildiği isimlerden biri olan eski Senegal Kültür Bakanı Amadou Tidiane Wone, Fransa'da öğrencilerine Hazreti Muhammed'in resmedildiği bir karikatür gösteren ve öldürüldükten sonra Legion d'Honneur'e layık görülen Samuel Paty ile aynı nişanı taşıyamayacağını belirterek bunu Fransa'ya iade etmişti.

- SİSİ'NİN FRANSA'DA AĞIRLANMASI PROTESTO EDİLMİŞTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Elysee Sarayı'nda 7 Aralık'ta mevkidaşı Sisi'yi kırmızı halıyla karşılamıştı.

Uluslararası toplum ve insan hakları savunucuları, "Sisi gibi bir diktatörün özgürlüklerden dem vuran Fransa'da karşılanmasına" tepki göstermişti.

Ziyaretin ardından Paris'te Ulusal Meclis önünde çok sayıda uluslararası insan hakları kuruluşu temsilcisi ile Avrupa Birliği parlamenterleri ve Fransız muhalif milletvekillerinin katıldığı protesto gösterisi düzenlenmişti.