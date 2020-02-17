Alman mahkemesi, Tesla'nın Almanya'da kurmaya hazırlandığı dev fabrikanın inşasını durdurdu

Alman yargısı, Tesla'nın Berlin'de kuracağı yeni fabrika için yaptığı hazırlıkların geçici olarak durdurulması kararını aldı.

Habertürk'ün haberine göre, mahkeme, fabrika inşaatı için yüzlerce ağacın kesilmesine itiraz eden çevreci grupların itirazlarının değerlendirilmesi için çalışmaların durdurulmasına karar verdi.

Tesla'nın sahibi Elon Musk, Kasım 2019'da Berlin'de Gigafactory isimli bir fabrika kurulacağını duyurmuştu. Fabrikanın kurulması için 91 hektarlık alandaki ağaçların kesilmesi çevreci grupların tepkisini çekmişti. Çevreci gruplar ormanlık bir alana kurulacak fabrikanın bölgedeki doğal yaşamı ve su kaynaklarını tehdit edeceğini savunmuştu.

Mahkeme kararında "ağaç kesme işlemlerinin, mahkemenin son kararını vermesinden daha önce tamamlanabileceği için durdurma kararı verildiği" vurgulandı.

Hristiyan Demokratlar ve Hür Demokrat Parti, Gigafactory'e yönelik hukuk savaşının uzun vadede Almanya'nın sanayi yatırımları konusundaki imajına zarar verebileceğini savundu.

Tesla, Berlin'in dışındaki ormanlık alanda, toplam 300 hektarlık bir bölgeye Avrupa'daki ilk araba ve batarya fabrikasını kurmayı planlıyor. Ancak bu konuda Alman resmi makamlarından tüm onaylar henüz alınabilmiş değil. Buna karşın Alman hükûmeti, "riskleri şirkete ait olmak üzere" Tesla'nın hazırlıklara başlamasına onay vermişti.

Hâlihazırda Tesla'ya ait ABD'de iki, Çin'de ise bir Gigafactory bulunuyor.