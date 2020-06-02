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  3. Elon Musk astronotları götürdüğü gibi geri getirecek
02 Haziran 2020 Salı 03:28 | Son Güncelleme:

Elon Musk astronotları götürdüğü gibi geri getirecek

Elon Musk astronotları götürdüğü gibi geri getirecek

SpaceX mekiği ile uzaya NASA astronotlarını gönderen işadamı Elon Musk, “Daha işimiz bitmedi. Onları sağ salim geri getireceğiz, sonra Mars'a açılma projemiz var” dedi.

İşadamı Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketine ait roket ve mekikle Uluslararası Uzay İstasyonu’na giden 2 NASA astronotu, 8 ay sonra yine Musk’ın roketleriyle geri dönecek. Musk, “Daha işimiz bitmedi, onları sağ salim geri getireceğiz. Bu adım Mars’ta koloni kurmak için ilk adımdı” dedi.

Astronotlar, UUİ’ye girerken heyecanlıydı. 


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