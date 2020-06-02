Elon Musk astronotları götürdüğü gibi geri getirecek

İşadamı Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketine ait roket ve mekikle Uluslararası Uzay İstasyonu’na giden 2 NASA astronotu, 8 ay sonra yine Musk’ın roketleriyle geri dönecek. Musk, “Daha işimiz bitmedi, onları sağ salim geri getireceğiz. Bu adım Mars’ta koloni kurmak için ilk adımdı” dedi.



Astronotlar, UUİ’ye girerken heyecanlıydı.