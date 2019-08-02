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  3. Tropik And Dağları'nda 11 yeni kurbağa türü keşfedildi

Tropik And Dağları'nda 11 yeni kurbağa türü keşfedildi

Tropik And Dağları'nda 11 yeni kurbağa türü keşfedildi

Ekvador'da 11 yeni kurbağa türü keşfedildi.

"Phys.org" internet sitesinde yer alan haberde, Zooloji Müzesi'nden bilim insanları Nadia Paez ve Dr. Santiago Ron'un, Ekvador'da And Dağları'nın tropikal kısmında yürüttüğü araştırmada genetik, biçimsel, biyoakustik ve ekolojik özelliklerine göre 11 yeni kurbağa türü keşfettiği belirtildi.

Araştırmada, yeni keşfedilen kurbağa türlerinin, doğal alanlarının bir kısmının yok olması nedeniyle, yaklaşık 2 bin 500 kilometrelik dar bir alanda yaşamak zorunda olduklarına işaret edildi.

Söz konusu kurbağaların, "çok renkli yağmur kurbağası" sınıfına giren, renkleri parlak sarıdan koyu kahverengiye kadar değişen türler olduğu belirtildi.

Araştırmanın sonuçları "ZooKeys" dergisinde yayımlandı.

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