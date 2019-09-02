Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8174
  • 6,3815
  • 283.868
  • 98386.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Eğlence kabusa dönüştü! Festivalde dehşet anları...

Eğlence kabusa dönüştü! Festivalde dehşet anları...

Eğlence kabusa dönüştü! Festivalde dehşet anları...

İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde pazar günü yapılan boğa koşusu etkinliğinde arenaya girdikten sonra tribüne atlayan boğa, 2'si ağır 17 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Katalonya özerk yönetim bölgesindeki Girona kentinin Vidreres ilçesinde yapılan ve "Correbou" olarak adlandırılan boğu koşusunun olduğu halk festivalinde tribüne atlayan boğa 17 kişiyi yaraladı.

Sokakta insanlarla birlikte koşturulduktan sonra arenaya giren boğalardan birinin tribüne atlaması sonrası yaşanan panikle ve boğanın boynuz darbeleriyle yaralananlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, tribüne atladıktan sonra sakinleştirilemeyen boğanın, bir polis memuru tarafından ateş edilerek öldürüldüğü belirtildi.

Katalonya özerk yönetimi parlamentosu 2010'da aldığı kararla boğa güreşlerini yasaklarken, bu bölgede yaygın olan correbou etkinliğini serbest bırakmıştı.

Correbou'nun yasaklanması için faaliyetler yürüten bazı sivil toplum kuruluşları yaşanan son olayın ardından suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Vidreres Belediye Başkanı da gelecek yıl Correbou'yu yasaklayacaklarını duyurdu.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yağmur Tanrısevsin'den evlilik açıklaması
'Yan yana mezar almayı düşünüyoruz'
Itır Esen ilk kez anlattı: Bir yılım yatakta geçti
Murat Dalkılıç aşka geldi
Chloe Loughnan pişman oldu
<p>İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve kazı sorumlusu Doç. Dr

700 Yıllık Cami Kalıntısı ve Sokak Bulundu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... Transferde son dakika haberleri

Ünlü rapçilerin sahne ücretleri belli oldu