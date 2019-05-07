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Ebola salgınında ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor

Ebola salgınında ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı, 979'a yükseldi.

KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kuzey Kivu eyaletinde başlayan ve Ituri eyaletine yayılan salgında, bin 572 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden bin 506'sının Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi. Salgında 979 kişi hayatını kaybederken virüsü taşıyan 439 kişi ise iyileşti. Ebola merkezlerinde 88 kişinin tedavisi sürüyor. Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen kanamalı ateş vakalarında da 66 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede 8 Ağustos 2018'de başlatılan kampanya kapsamında 111 bin 920 kişiye aşı yapıldı. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgınla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti. Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

(AA)

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