Duvar'sız 30. yılı kutladılar

Berlin’i doğu ve batı olarak ikiye ayıran ve 9 Kasım 1989’da yıkılan duvarın, yıkılışının 30. yıl dönümü dolayısıyla başkent Berlin’de bir dizi kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinlikler kapsamında duvar kalıntılarının bulunduğu Bernauer Caddesi’nde anma töreni gerçekleştirildi. Törene yüzlerce kişi katıldı.

Törene katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, duvar kalıntısına ölenlerin anısına çiçek bıraktı.