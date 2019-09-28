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Duque'nin BM'ye verdiği fotoğraflardan biri daha yanlış çıktı

Duque'nin BM'ye verdiği fotoğraflardan biri daha yanlış çıktı

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin, Venezuela'nın, Kolombiyalı silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusunu (ELN) desteklediği iddiasını kanıtlamak için Birleşmiş Milletlere (BM) sunduğu dosyadaki bir fotoğrafın daha Kolombiya'da çekildiği ortaya çıktı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek isteyen muhaliflere uzun süredir açık destek veren Duque'nin, BM 74. Genel Kurulu'nda, Venezuela'nın teröre destek verdiğine dair kürsüde dile getirdiği ve daha sonra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e teslim ettiği dosyadaki bir fotoğrafın daha Kolombiya'da çekildiği tespit edildi.

Dosyadaki bir fotoğrafın kendi arşivlerine ait olduğunu ve Kolombiya'da çekildiğini açıklayan El Colombiano gazetesinin ardından AFP de Duque'nin dosyasındaki ikinci bir fotoğrafın Kolombiya'da çekildiğini duyurdu.

AFP foto muhabiri Luiz Robayo, Kolombiya Devlet Başkanı Duque'nin, "Venezuela'nın Bolivar eyaletinde ELN ve çeteciler arasındaki çatışmada katliam" notuyla paylaştığı fotoğrafı, Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Catatumbo bölgesinde geçen yıl çektiğini açıkladı.

EL Colombiano gazetesi de dün çocuklarla oyun oynayan ELN militanlarının fotoğrafının kendi arşivlerinde yer aldığını ve 2015 yılında askeri istihbarattan elde ettiklerini belirtmişti. Ülke basınına açıklama yapan Kolombiya Genelkurmay Başkanı Luis Navarro ise fotoğrafın bir delil olmadığını sadece bir referans olduğunu söylemişti.

Kolombiya Devlet Başkanı Duque, önceki gün BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Venezuela'nın uluslararası terörizm ağı için bir bağlantı merkezi" olduğunu iddia etmiş, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise Duque'ye verdiği cevapta, Kolombiya'nın "en fazla uyuşturucu üreten ve dağıtan ülke" olduğunu öne sürmüştü.  (AA)

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