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Dünyayı sarsan suikastla ilgili Putin ilk kez konuştu!

Dünyayı sarsan suikastla ilgili Putin ilk kez konuştu!

Dünyayı sarsan suikastla ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin İran'ın Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'yi füzeyle vurmasının ardından açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler ise, "Körfez’deki tansiyonun yükselmesinden endişe duyuyoruz. Dünya Körfez'de yeni bir savaşı kaldıramaz" açıklamasını yaptı.

ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası Vladimir Putin'den ilk açıklama geldi.

Vladimir Putin, “İranlı generalin öldürülmesinin Ortadoğu'daki durumun daha da kötüye gitmesi riskini artırıyor” dedi.

BM: DÜNYA KÖRFEZ'DE YENİ BİR SAVAŞI KALDIRAMAZ

Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili isim vermeden bir açıklama yayımladı.

Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Antonia Guterres'in sürekli olarak Körfez bölgesinde gerginliğin azaltılmasını savunduğu belirtildi.

Açıklamada, Guterres'in körfezdeki son gerginlikten ciddi şekilde endişelendiği vurgulanarak, "Bu, liderlerin azami derecede kendilerini frenlemeleri gereken bir zamandır. Dünya, Körfez'de bir savaşı daha kaldıramaz" ifadelerine yer verildi.


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