Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9681
  • 6,651
  • 244.994
  • 94.504
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Dünyanın tek yüzer nükleer güç santrali faaliyete hazır

Dünyanın tek yüzer nükleer güç santrali faaliyete hazır

Dünyanın tek yüzer nükleer güç santrali faaliyete hazır

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından, dünyanın tek yüzer nükleer güç santrali "Akademik Lomonosov"un iki reaktörünün faaliyete başlamaya hazır olduğu bildirildi.

x

 Şirketten yapılan açıklamada, santralin iki reaktöründe testlerin tamamlandığı ve ticari faaliyete hazır olduğu belirtildi.      Santralde üretilecek elektriğin yerel şebekeye iletilmesi ve şehrin ısıtılmasını sağlayan altyapının da yıl sonuna kadar tamamlanmasının planladığı ifade edilen açıklamada, mühendislik çalışmalarının planlamalar dahilinde devam ettiği ve Akademik Lomonosov'un iki reaktörünün ticari faaliyete başlamaya hazır olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom'a bağlı Rosenergoatom AŞ'nin Genel Müdürü Andrei Petrov, yüzer nükleer güç santralinin işletme ruhsatının temmuzda verileceğini ifade etti.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Zehra hatıra olsun istemiş
Cenk Tosun sahada sert evde romantik
Kim Kardashian'dan radikal karar! İşte yeni mesleği
Derya hakaret eden takipçisini affetmedi
Dilan Çiçek Deniz mesaj iddialarına cevap verdi!
Denizli´nin Çivril ilçesinde yer alan göl, Çivril-Dinar kara yolunun geçiş noktasında bulunuyor.

Denizli´de Bir Tatlı Su Gölü: Işıklı Gölü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

787 yıllık kervansaray, geçmişe ışık tutuyor

ABD'de tır şoförlüğü yapan Tolga Karel'e şaşırtan teklif!