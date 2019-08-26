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  3. Dünyanın merakla beklediği haberi Trump duyurdu: Yakında anlaşacağız

Dünyanın merakla beklediği haberi Trump duyurdu: Yakında anlaşacağız

Dünyanın merakla beklediği haberi Trump duyurdu: Yakında anlaşacağız

ABD Başkanı Trump, Çin ile yaşanan ticaret savaşlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Çin ile çok ciddi bir şekilde konuşmaya başlayacağız. Kısa süre içinde müzakere başlıyoruz. Anlaşma yapacağımızı düşünüyorum." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın Biarritz kentinde 2 gündür devam eden G7 Zirvesi'nin kapanışında önemli açıklamalarda bulundu.

İran konusundan konuşan Trump, "İran'da rejim değişikliği peşinde değiliz. Biz güçlü bir İran istiyoruz. İran ile balistik füzeler ve anlaşmanın uzunluğu konusunda konuşacağız. Ayrıca, İran ciddi bir ekonomik baskı altında" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in G7'ye sürpriz ziyareti için ise şu ifdadeleri kullandı: "Zarif'in geleceğini Macron bana bildirdi ve onayımı aldı. Zarif ile görüşmek istemedim, çünkü bunun için çok erkendi."

ÇİN İLE TİCARET SAVAŞI: YAKINDA ANLAŞMAYI UMUYORUM

Çin ile yaşanan ticaret savaşına da değinen Trump, "Xi Jinping harika bir lider. Çin dün gece ABD'li ticaret müzakerecilerini aradı ve müzakere masasına geri dönmek istiyorlar. Bu, dünya için çok olumlu bir gelişme" dedi ve ekledi: "Çin ile çok ciddi bir şekilde konuşmaya başlayacağız. Kısa süre içinde müzakere başlıyoruz. Anlaşma yapacağımızı düşünüyorum."

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