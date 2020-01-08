Dünyanın gözü bu açıklamada! Trump barış çubuğu uzattı... Ekonomik yaptırımları devreye soktu

Trump'ın açıklamalarından satır başları:

ABD Başkanı olduğum sürece İran asla nükleer silaha sahip olamayacaktır. Sizi bu konuda bilgilendirmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Dün akşamki saldırıda hiçbir Amerikalı yara almadı. Tüm askerlerimiz güven içinde. Çok az bir hasar sözkonusu. Amerikan güçleri her şey için hazırdır. İran şimdi ayakta duruyor, tüm dünya için iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Hiçbir Amerikalı ve Iraklı alınan önlemlerden dolayı hayatını kaybetmedi. Erken uyarı sistemi kullandığımızdan dolayı. Amerika'nın kadınları ve erkekleri son derece iyi bir iş çıkardılar. Uzakta çalışıyorlar. Uzun zamandır İran'ın istikrarı bozan davranışını tolore etmeye çalışıyoruz. İran terörizmin sponsoru durumunda. Nükleer silahlar geliştirmeye çalışıyor. Biz hiçbir zaman bunun gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz. Amerikan halkının hayatını tehdit eden bir teröristin hayatına son verdik. Kasım Süleymani'yi ortadan kaldırdık.

UZUN SÜREDİR YOK EDİLMESİ GEREKİRDİ

Kasım Süleymani terör örgütü oluşturdu. Kanlı savaşlara imza attı. Ortadoğu'da binlerce Amerikan askerini öldürdü ve aynı zamanda kurbanları kesti. Süleymani Irak'taki Amerikan personeline yönelik saldırı düzenlemişti, 1 Amerikalı hayatını kaybetti. Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliğine saldırı düzenlemişti. Süleymani hem Amerika hem İran kanıyla yok edildi. Uzun süredir yok edilmesi gerekiyordu. Teröristlere mesaj verdik, bizim halkımıza zarar vermeyin, tehdit etmeyin.

"HİÇ OLMADIĞIMIZ KADAR GÜÇLÜYÜZ"

Trump, "İran şiddeti körüklemekte. Nefreti körüklediği sürece Ortadoğu'da barış sağlanamaz.Artık kimsenin tahammülü kalmamıştır.ABD silahlı kuvvetleri hiç olmadığı kadar güçlüdür. Amerikanın gücü hem askeri hem de ekonomiktir. Bu açıdan caydırıcıdır." dedi.

İRAN'A EK YAPTIRIM MESAJI

Biz de İran rejimine yönelik olarak ek yaptırımlar devreye sokacağız. Bu güçlü yaptırımlar İran davranışını değiştirene kadar etkili olacaktır. Suudi Arabistan'a yönelik saldırı sözkonusuydu, iki Amerikan drone'u düşürdüler. 2015'te yapılan saçma nükleer anlaşmasından sonra zaten davranışını değiştirdi. Amerika'ya teşekkür etmek yerine ölüm tehditleri savurmaya başladılar.

Uzmanlara göre, geçen hafta İran'lı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırı, Trump'ın vaat ettiği gibi bir savaşı durdurmaktan çok yeni bir savaş başlatmış olabilir. Dün gece İran tarafından Esed'de bulunan ABD askeri üssüne düzenlenen füze saldırıları, ABD ile İran arasındaki en ciddi doğrudan saldırılardan biri olma özelliği taşıyor.

"İRAN HARİKA BİR ÜLKE OLABİLİR"

Bu sözleşmeden elde ettiği parayla Yemen, Suriye, Afganistan ve Irak'ta cehennem oluşturdular. Dün akşam füzeler bize yönelikti. Müttefiklerimiz gerekli cevabı verdi. 1500 kişinin yakın dönemde öldürülmesinden sonra bile protestolarda öldürülmüştü. İran net bir biçimde nükleer olarak gelişimini sürdürüyor. İran'ın nükleer hedeflerini artık geride bırakıp, terörizmi desteklemeye son vermesi lazım. İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin'in bu gerçekliği fark etmesi zamanı gelmiştir. Bu ülkelerin nükleer sözleşmeden vazgeçmesi gerekiyor. Hepimiz İran'la anlaşma yapmalıyız. Dünyayı daha güvenilir bir yer kılmak olmalı amaç. İran'a karşı çıkarak potansiyelimizi kullanmamız lazım. İran harika bir ülke olabilir. İran şiddet olaylarını sürdürdüğü sürece Ortadoğu'da barış mümkün olmayacaktır. Sizin terör kampanyalarınız hiçbir şekilde tolere edilmeyecek, bunu söylememiz lazım İran'a. Bugün NATO'dan biraz daha fazla Ortadoğu sürecinde yer almasını isteyeceğim.

3. DÜNYA SAVAŞI YORUMLARI

İran'ın düzenlediği füze saldırılarının ardından ABD Başkanı Trump'ın bu saldırılara nasıl bir tepki vereceği de dünya kamuoyunda merak konusu oldu. Uluslararası ilişkiler analistlerine göre, eğer İran ile ABD arasında yükselen gerilimde iki taraftan biri tansiyonu düşürmeye yönelik bir adım atmazsa, yaklaşık 40 yıl sonra ABD ve İran tüm dünyayı etkileyecek sıcak bir çatışmanın içerisine girebilir.

TRUMP, İRAN'IN SALDIRILARINA NASIL YANIT VEREBİLİR?

ABD, İran'ın saldırıları karşısında iki seçeneğe sahip gibi görünüyor. Birinci seçenek olarak Trump, Süleymani'nin öldürüldüğü drone saldırısı sonrası yaptığı açıklamalarda söylediği gibi İran'a daha sert askeri müdahalelerde bulunabilir. Trump yönetiminin nasıl bir tepki vereceği, ABD'nin İran'ın Bağdat'ın batısındaki El-Esad hava üssüne ve Kuzey Irak'ın yarı özerk Kürt bölgesinde bulunan Erbil'deki İran saldırılarını nasıl değerlendireceğine bağlı olacak. İkinci seçenek olarak ABD, İran'ın bu saldırılarını Kasım Süleymani'nin öldürülmesine bir yanıt olarak görebilir ve herhangi bir askeri yanıt vermeyebilir.

NELER YAŞANDI?

Salı gecesi İran, ABD birliklerinin bulunduğu iki Irak üssüne bir düzineden fazla füze fırlattı. İran ordusunun IRGC olarak bilinen İslam Devrim Muhafızları Kolordusu yaptığı açıklamada, saldırıların Kasım Süleymani'nin intikamına yönelik olduğunu söyledi. ABD'li yetkililer tarafından, yaşanan saldırıların ardından ABD'nin Orta Doğu'daki kuvvetlerinin üst düzey alarma geçtiği bildirildi. Amerikan istihbarat yetkilileri, ABD istihbaratının son birkaç gün içinde İran'ın insansız hava araçları ve balistik füzeler de dahil olmak üzere askeri teçhizatların yerini değiştirdiğini söylemişti.