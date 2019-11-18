'Dünyanın en zengini' listesinde yıllardır bir numara olan iş adamı Jeff Bezos, büyük hayal kırıklığı yaşadı.

ARTIK BİRİNCİ BİLL GATES

Yıllardır zirvden inmeyen Amazon'un kurucusu Bezos, birinciliği Microsoft'un sahibi Bill Gates'e kaptırdı.

[Dünyanın en zengini artık Jeff Bezos değil]

SONUÇLAR CUMA GÜNÜ NETLEŞTİ

Cuma günü ABD borsasının kapanması sonrasında yapılan güncellemelerde 'dünyanın en zengin'i de kesinleşmiş oldu.

SERVETİNİ 110 MİLYAR DOLARA ÇIKARDI

Bu listeye göre Bill Gates, servetini 110 milyar dolara, yani yaklaşık 631 milyar liraya çıkararak yeniden dünyanın en zenginler listesinde zirveye çıktı.

BEZOS ARTIK İKİNCİ SIRADA

İkinci sırada bulunan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti 109 milyar dolar, yani yaklaşık 626 milyar dolar olarak açıklandı.

FRANSIZ İŞ ADAMI ÇÜNCI SIRAYA YERLEŞTİ

Sıralamada Bezos'u ise 70 yaşındaki Fransız iş adamı Bernard Arnault izledi. LVMH grubunun başkanı ve CEO'su Arnault'un serveti 103 milyar dolar.

ZUCKERBERG BEŞİNCİ SIRADA

ABD'den Berkshire Hathaway yatırım şirketinin CEO'su ve en büyük hissedarı 86.6 milyar dolarlık servetiyle Warren Buffett dördüncü, 74.5 milyar dolarlık servetiyle Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg beşinci sıradaki yerini aldı.