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Dünyanın en küçüğü... 42.8 gram

Dünyanın en küçüğü... 42.8 gram

Çin'in Sichuan eyaletindeki Chengdu Dev Panda Yetiştiriciliği Araştırma Merkezinde dünyanın en hafif pandası dünyaya geldi

Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Chengdu şehrinde bulunan Dev Panda Yetiştiriciliği Araştırma Merkezinde dünyanın en hafif pandası doğdu. Yavru panda geçtiğimiz hafta 42.8 gram olarak dünyaya geldi. Yavru panda yeni doğan yavru bir pandanın normal ağırlığının dörtte biri ağırlığında doğan en hafif panda olarak kayıtlara geçti.

Yavru pandanın doğumundan saatler önce anne panda 191.9 gram ağırlığında başka bir panda dünyaya getirdi. Araştırma merkezindeki yetkililer, yavru panda çok hafif olduğu için sürekli gözetim altında tuttuklarını bildirdi. Yavrunun sağlık durumunun stabil ve iyi bir durumda olduğunu aktaran yetkililer, yavru çok hafif olduğu için sağlık duumunun ileriki günlerde nasıl olacağının belirsz olduğunu belirtti. Chengdu Araştırma Merkezinde 2006 yılında Wu Yi adında bir erkek yavru panda 132 gram ağırığıyla doğmuş, o zamana kadar doğan en hafif yavru panda olarak kayıtlara geçmişti. İHA

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