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18 Aralık 2020 Cuma 02:59 | Son Güncelleme:

Dünyanın beşte biri risk altında! Afrika'ya 2022'ye kadar aşı yok

Dünyanın beşte biri risk altında! Afrika'ya 2022'ye kadar aşı yok

ABD'de yapılan araştırmaya göre dünyadaki zengin ülkeler 2021 için öngörülen koronavirüs aşı dozlarının yarısından fazlasını rezerve etti. Afrika'daki fakir ülkeler aşıya 2022'ye kadar ulaşamayacak.

ABD’deki Bloomberg Kamu Sağlığı Fakültesi’nin araştırmasına göre dünya nüfusunun yüzde 14’ünü oluşturan zengin ülkeler 2021 için öngörülen aşı dozlarının yarısından fazlasını (7 milyar 400 milyon doz) rezerve etti. Dünya nüfusunun beşte biri 2022 ‘ye kadar koronavirüs aşısına ulaşamayacak. Afrika kıtasının büyük çoğunluğu da buna dahil. Aşıların çoğunda bir kişiye iki doz yapılması gerektiği için 3 milyar 700 milyon insan aşılanabilecek. Öte yandan DSÖ’nün aşıların dünyada adil bir şekilde dağıtımı için oluşturduğu COVAX girişimine ait iç yazışmalara göre yoksul ülkelere aşıları sunmaya yönelik küresel plan, bürokratik nedenlerle çok yüksek bir başarısızlık riskiyle karşı karşıya. Bu durumda yoksul ülkelerin aşıya ulaşması 2024’ü de bulabilir.

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