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Dünyada sıcak saatler: Putin ve Pence'e acil çağrı

Dünyada sıcak saatler: Putin ve Pence'e acil çağrı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin New Hampshire'daki programını iptal ederek aniden Washington'a dönme kararı ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in programını iptal ederek Savunma Bakanı ile ani görüşeceği haberleri dünya genelinde merak uyandırdı. Sosyal medyada dolanan başka bir iddiaya göre ise Avrupa Birliği'nin bir güvenlik toplantısı yapacağı konuşuluyor.

ABD ve Rusya’nın en üst kademelerinde yaşanan hareketlilik merak uyandırdı. Önce ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in New Hampshire’da programını iptal ederek acilen başkent Washington’a çağrıldığı açıklandı. Hemen ardından da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugünkü programını iptal edip Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşeceği haberi geldi.

Gazete Duvar'ın haberine göre; Putin ile Şoygu’nun, bugün nükleer bir Rus denizaltısında yangın çıkması ve 14 denizcinin yaşamını yitirmesini ele alacağı belirtildi. Sosyal medyada ise Avrupa Birliği’nin de bir güvenlik toplantısı yapacağı yönünde teyit edilmeyen iddialar var. Tüm bu hareketlilik dünya çapında merak uyandırdı.

Rusya, ABD ve Avrupa denklemindeki acil kodlu toplantılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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