Dünyada ilk sırada... ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 300 bini aştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 892 artarak 302 bin 769'a yükseldi.

AA'nın Worldometers'dan aktardığı habere göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 242 bin 99 artışla 16 milyon 297 bin 526'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 2 bin 892 artarak 302 bin 769'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı 9 milyon 512 bine yaklaşırken, toplam test sayısı 217 milyon 196 bini aştı.

Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 525 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bunu 1 milyon 425 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 106 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 421 ile ilk sırada yer alan New York, 794 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 9 milyon 832 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 836 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.